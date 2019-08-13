Пик выплат по госдолгу близко: эксперты сообщили, что будет с гривней

Несмотря на проблемы, чиновники обещают: пиковые выплаты по госдолгу Украина переживет.

“По состоянию на 1 августа сумма средств на Едином казначейском счету составляла 49 млрд грн, а на валютных счетах Госказначейства в гривневом эквиваленте находилось еще 76,8 млрд грн. Накопленных средств достаточно для обслуживания и выплат госдолга в ближайшие месяцы, что смягчает вызовы, которые стоят перед нами”, — говорят в Минфине.

До конца года по долгам нужно заплатить 169 млрд грн — 71,4 млрд в гривне, а остальное в валюте. При этом на сентябрь приходится второй максимум в этом году — 58,5 млрд грн. Предыдущий был в мае — 77,8 млрд грн. Самые скромные выплаты запланированы на август (9,7 млрд грн), октябрь (17,5 млрд грн) и декабрь (8,6 млрд грн).

По словам аналитика Forex Club Андрея Шевчишина, пиковые выплаты в сентябре вряд ли как-то скажутся на курсе валют.

“Сегодня все риски сентябрьских пиков сняты. Например, у нас достаточно денег в золотовалютном резерве ($21,84 млрд. — Авт.). Скорее на курс повлияют другие факторы. Например, снижение цен на сырье на мировых рынках, — объясняет он. — Если говорить конкретно о курсе, то к пиковым выплатам они запланированы на начало месяца. Я бы говорил о сохранении курса в границах 25—26 грн за доллар”.

Экономист Александр Савченко согласен, что выплата долгов не ударит по нацвалюте.

“Нацбанк не будет выходить на валютный рынок и скупать доллары. Плюс сейчас сокращаются расходы — будет меньше тратиться инвестиционных денег. К тому же Минфин продолжает занимать деньги под большие проценты и в гривне, и в валюте. И за счет сверхлимита новых долгов и будут покрыты выплаты в сентябре, — подчеркнул он. — Но это “халиф на час” — в будущем это может негативно отразиться на курсе гривны. В целом же до конца года, я думаю, будет 27—27,5 грн за доллар, но при условии, что не будет экстремальных событий”.

С начала года гривна к доллару укрепилась на 9%. По словам главы совета Нацбанка Богдана Данилишина, это лучший результат среди всех нацвалют мира. Вчера же доллар на межбанке потерял 6 копеек и стоил 25,16 грн.