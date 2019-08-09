ГФС предоставят право публично объявлять об основаниях потери НДС-статуса

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Минфин подготовил проект приказа о внесении изменений в Положение о регистрации плательщиков НДС.
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Соответствующим документом предлагаются нормы, согласно которым ГФС будет обнародовать на своем официальном веб-портале информацию о возникновении у лица, зарегистрированного плательщиком НДС, основания для аннулирования его регистрации.
По мнению авторов проекта, обнародование такой информации будет способствовать, в частности, предупреждению проведения плательщиками НДС хозяйственных операций с лицами, прекратившими свою деятельность или избравшими упрощенную систему налогообложения, которая не предусматривает уплаты НДС, и подлежат в связи с этим исключению из реестра плательщиков НДС .
Также проектом расширяют круг лиц, уполномоченных плательщиком НДС на подачу в контролирующий орган запроса о получении выписки из реестра плательщиков НДС. В частности, предусмотрели возможность подать такой запрос лицом, ответственным за ведение бухгалтерского и/или налогового учета предприятия.
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