Задолженность контрагентов перед Нафтогазом за неделю выросла на 1,249 млн грн

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Задолженность контрагентов, получающих газ от Нафтогаза на льготных условиях (в соответствии с положением о ПСО), составила 63,3млрд грн (увеличение на 1249 млн грн, или + 2% за неделю).
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Читайте также: Нафтогаз еще снизит цену на газ для населения в августе
За неделю производители тепла увеличили долг на 426 млн грн (1,2%), предприятия ТЭЦ (производство электроэнергии) – на 239 млн грн (5,5%), региональные газосбытовые предприятия – на 584 млн грн (2,6%).
Задолженность региональных газосбытовых предприятий составляет около 23,1 млрд грн. По сравнению с прошлой неделей задолженность увеличилась на 584 млн грн (2,6%).
Задолженность промышленных предприятий за прошедшую неделю увеличилась (за счет увеличения долга ПАО Одесский припортовый завод) на 572 млн грн (20,1%) и составляет около 3,4 млрд грн.
Задолженность КП ВО Киевсовета «Киевтеплоэнерго» за газ, использованный для производства тепловой и электрической энергии, за прошедшую неделю увеличилась на 210 млн грн (6,3%). Суммарная задолженность Киевтеплоэнерго составляет около 3,6 млрд грн.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцам готовят новый Трудовой кодекс: какие изменения предлагают работодателиВчера, 11:01 - 50309 42
За что могут штрафовать водителей мопедаВчера, 14:14 - 23665 14
"Нафтогаз" одержал победу над "Газпромом": тот выплатит $2,6 млрд по решению арбитражаВчера, 17:01 - 1666 9
Легализация добычи янтаря требует 20-30 миллионов инвестиций - ГосгеонедраВчера, 11:11 - 754 8
Транзит российского газа через Украину могут продлить еще на два года - ДанилишинВчера, 10:05 - 1096 8
Украинцам готовят новый Трудовой кодекс: какие изменения предлагают работодателиВчера, 11:01 - 50309 42
Автомобилистов предупредили о схеме развода на деньгиВчера, 20:40 - 28575
За что могут штрафовать водителей мопедаВчера, 14:14 - 23665 14
Нацбанк изменит правила выплаты депозитных вкладов в наследствоВчера, 16:02 - 3431 1
Кассирша банка воровала деньги с карточек пенсионеровВчера, 10:41 - 3134 1
ЗАЗ стал продавать новинки в ЕСПозавчера, 15:34 - 4931 1
Huawei представила операционную систему Harmony OS09.08.2019, 14:10 - 875
Samsung представила свой флагман Galaxy Note 10 (фото)08.08.2019, 12:10 - 1180
Австралийцы создали спортивный электрокар на солнечных батареях (фото)07.08.2019, 12:10 - 855 2
Открыт механизм биологического бессмертия29.07.2019, 15:46 - 7825 2