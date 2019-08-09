Задолженность контрагентов перед Нафтогазом за неделю выросла на 1,249 млн грн

Задолженность контрагентов, получающих газ от Нафтогаза на льготных условиях (в соответствии с положением о ПСО), составила 63,3млрд грн (увеличение на 1249 млн грн, или + 2% за неделю).

Об этом сообщает пресс-служба компании.

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За неделю производители тепла увеличили долг на 426 млн грн (1,2%), предприятия ТЭЦ (производство электроэнергии) – на 239 млн грн (5,5%), региональные газосбытовые предприятия – на 584 млн грн (2,6%).

Задолженность региональных газосбытовых предприятий составляет около 23,1 млрд грн. По сравнению с прошлой неделей задолженность увеличилась на 584 млн грн (2,6%).

Задолженность промышленных предприятий за прошедшую неделю увеличилась (за счет увеличения долга ПАО Одесский припортовый завод) на 572 млн грн (20,1%) и составляет около 3,4 млрд грн.

Задолженность КП ВО Киевсовета «Киевтеплоэнерго» за газ, использованный для производства тепловой и электрической энергии, за прошедшую неделю увеличилась на 210 млн грн (6,3%). Суммарная задолженность Киевтеплоэнерго составляет около 3,6 млрд грн.