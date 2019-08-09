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Задолженность контрагентов перед Нафтогазом за неделю выросла на 1,249 млн грн

Задолженность контрагентов перед Нафтогазом за неделю выросла на 1,249 млн грн

Задолженность контрагентов, получающих газ от Нафтогаза на льготных условиях (в соответствии с положением о ПСО), составила 63,3млрд грн (увеличение на 1249 млн грн, или + 2% за неделю).

Об этом сообщает пресс-служба компании.

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За неделю производители тепла увеличили долг на 426 млн грн (1,2%), предприятия ТЭЦ (производство электроэнергии) – на 239 млн грн (5,5%), региональные газосбытовые предприятия – на 584 млн грн (2,6%).

Задолженность региональных газосбытовых предприятий составляет около 23,1 млрд грн. По сравнению с прошлой неделей задолженность увеличилась на 584 млн грн (2,6%).

Задолженность промышленных предприятий за прошедшую неделю увеличилась (за счет увеличения долга ПАО Одесский припортовый завод) на 572 млн грн (20,1%) и составляет около 3,4 млрд грн.

Задолженность КП ВО Киевсовета «Киевтеплоэнерго» за газ, использованный для производства тепловой и электрической энергии, за прошедшую неделю увеличилась на 210 млн грн (6,3%). Суммарная задолженность Киевтеплоэнерго составляет около 3,6 млрд грн.

По материалам Нефтегаз Украины
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