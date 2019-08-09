Межбанк: "нервы" импортеров сыграли за доллар

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Как мы и предполагали в своем утреннем прогнозе – среда на валютном рынке пошла по нетрадиционному сценарию для дня после аукциона Минфина по продаже ОВГЗ.
Из-за весьма средних показателей объемов продаж облигаций (всего на 1,96 млрд гривен) – иностранцам незачем было активно распродавать валюту под такие операции.
Это сразу почувствовал рынок. Недостаток предложения ощущался почти всю активную фазу торгов, а экспортеры наконец-то получили возможность частично отыграться за свои потери последних дней. В итоге – рост котировок и определенная нервозность теперь уже у импортеров.
Спекулянты продолжали работать «в две стороны», но как только почувствовали возможность разогреть курс на небольших сделках – также начали подыгрывать экспортерам.
Ход торгов
Уже с первых минут сессии курс пошел вверх за счет роста объемов спроса на валюту на фоне очень уж сдержанного предложения. Экспортеры откровенно выжидали максимальных котировок и не торопились заключать крупные сделки, а импортеры “занервничали”.
В итоге, совместными усилиями крупных продавцов и спекулянтов доллар с утренних 25,16/25,185 к 11 часам вырос до 25,20/25,225 гривен, а в 12:00 взлетел и вовсе до 25,29/25,32. Только на уровне продажи доллара около 25,32 гривен основная часть экспортеров начала заключать основные сделки и к обеду котировки остановились на компромиссных 25,27/25,30. После завершения активной фазы торгов предложение начало немного превышать спрос и это отразилось на котировках единичных сделок.
В 15:00 доллар находился на уровне 25,255/25,285 гривен, а завершилась сессия котировками 25,24/25,265.
Главные события 14 августа на межбанке:
1) Взлет котировок доллара с утренних 25,16/25,185 гривен до 25,24/25,265 к моменту завершения сессии;
2) НБУ не выходил на торги в публичном формате;
3) Справочный курс НБУ на 12:00 зарегистрирован на отметке 25,2410 гривен за доллар, а официальный курс Нацбанка на 15 августа установлен на уровне 25,2493.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 25,25 / 25,28
евро – 28,24 / 28,27
российский рубль – 0,3851 / 0,3860
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1147 / 1,1149
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