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В МОН рассказали, будут ли принимать детей без прививок в школы и садики

В МОН рассказали, будут ли принимать детей без прививок в школы и садики

Руководство учебных заведений имеет право требовать от родителей информацию, сделаны ли ребенку прививки согласно Национального календаря прививок.

Об этом заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич на прес-конференции.

Как отметила Гриневич, медицинский работник в учебном заведении может порекомендовать, где сделать прививки.

“Если это их (родителей – ред.) мировоззренческая позиция и они категорически отказываются от прививок, то в этом случае они могут написать заявление на индивидуальную или дистанционную форму обучения”, – сказала министр.

Гриневич призвала родителей не ставить ребенка в условия, “когда он будет избегать социализации и нормального обучения только из-за позиции, которая не вполне обоснована и может стать угрозой и здоровью ребенка”.

По материалам РБК-Украина
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