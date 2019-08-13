Частная китайская компания успешно запустила многоразовую ракету

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Самая большая и технологичная на сегодняшний день многоразовая ракета в Поднебесной, созданная частной компанией LinkSpace, успешно завершила первые испытания. 10 августа состоялся запуск 8,1-метровой ракеты RLV-T5, которая поднялась на высоту 300 метров и приземлилась на место запуска с точностью в 50 сантиметров.
Весь полёт продлился 50 секунд. Испытания состоялись в провинции Цинхай на северо-западе Китая.
Вице-президент LinkSpace Ван Мэй в интервью China News Service назвал прошедшие испытания «новой вехой в китайских исследованиях в области многоразового использования ракет». Кроме теста самой ракеты компания испытала новую технологию зажигания и запуска, а также технологию параллельного соединения нескольких двигателей.
По итогам проверки RLV-T5 в LinkSpace заявили о намерении в ближайшее время начать тесты 14-метровой ракеты RLV-T6, которую можно будет запускать до 100 раз в год. О сроках появления этой ракеты пока информации нет.
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