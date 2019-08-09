Куда обращаться, если потеряли номерные знаки (инфографика)

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Потеря государственных номеров автомобиля – довольно распространенное явление: ежедневно водители лишаются нескольких сотен номеров.
Об этом сообщается на сайте регионального сервисного центра МВД Украины.
“В случае потери государственного номерного знака по обращению владельцев авто администраторы сервисного центра МВД проводят перерегистрацию транспортного средства”, – говорится в сообщении.
Какие документы необходимо иметь с собой:
“Если номера были утеряны, нужно будет написать объяснение обстоятельств потери. Если же номерные знаки были похищены – справку, выданную в отделении Национальной полиции. Если владельцем транспортного средства является юридическое лицо, обязательно предоставляется акт служебного расследования”, – объясняют в сервисном центре.
Стоимость услуги перерегистрации с выдачей нового номерного знака:
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