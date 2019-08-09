Кабмин обязал "Нафтогаз" снизить цены на газ для ТЭС Ахметова

Правительство обязало Национальную акционерную компанию “Нафтогаз” снизить цены на газ для ТЭС Ахметова.

Об этом написал представитель Президента в Кабинете Министров Андрей Герус на своей странице в Facebook.

По его словам, Кабмин обязал НАК продавать газ на “ДТЭК Востокэнерго” по цене 2895 грн за тыс. м. куб.

“Сегодня Кабмин обязал нашу с вами, то есть государственную, компанию НАК “Нафтогаз Украины” продавать газ на “ДТЭК Востокэнерго” по цене 2895 грн за тыс. м. куб. То есть теперь компания, принадлежащая Р.Л. Ахметову, будет покупать газ у госкомпании примерно на 40% дешевле, чем сейчас цена газа для населения”, – подчеркнул Герус.

Герус отметил, что 8 других ТЭС, принадлежащих группе ДТЭК, продают свою электроэнергию дороже, чем электроэнергия стоит в Словакии или Беларуси.

“Компания ДТЭК сейчас продает свой уголь по цене около 100 долл/т, хотя уголь в Роттердаме стоит 50 долл/т. Никто в мире не может продавать уголь по 100 долл, только ДТЭК на “немонопольном” рынке Украины. Хотело бы население получать газ на 40% дешевле? Уверен, да. Хотело бы убыточное коммунальное теплокоммунэнерго Смелы или Кривого Рога получать газ на 40% дешевле? Никаких сомнений. Но когда в Смеле люди мерзли и получали “космические” платежки, то никаких спецпостановлений правительства не было”, – написал представитель Владимира Зеленского в Кабмине.

Справка Finance.ua:

Самые большие и самые маленькие цены на природный газ для населения по регионам в августе:

Николаев – АО «Николаевгаз» – 6789, 09 грн/тыс. куб.м,

Винницкая область – ООО «Газовик» – 6784,77 грн/тыс.куб.м,

«Газовик» – 6784,77 грн/тыс.куб.м, Ровно, АО «Ровногаз» – 6783,09 грн / тыс.куб.м.