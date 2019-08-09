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Кабмин обязал "Нафтогаз" снизить цены на газ для ТЭС Ахметова

Кабмин обязал "Нафтогаз" снизить цены на газ для ТЭС Ахметова

Правительство обязало Национальную акционерную компанию “Нафтогаз” снизить цены на газ для ТЭС Ахметова.

Об этом написал представитель Президента в Кабинете Министров Андрей Герус на своей странице в Facebook.

По его словам, Кабмин обязал НАК продавать газ на “ДТЭК Востокэнерго” по цене 2895 грн за тыс. м. куб.

“Сегодня Кабмин обязал нашу с вами, то есть государственную, компанию НАК “Нафтогаз Украины” продавать газ на “ДТЭК Востокэнерго” по цене 2895 грн за тыс. м. куб. То есть теперь компания, принадлежащая Р.Л. Ахметову, будет покупать газ у госкомпании примерно на 40% дешевле, чем сейчас цена газа для населения”, – подчеркнул Герус.

Герус отметил, что 8 других ТЭС, принадлежащих группе ДТЭК, продают свою электроэнергию дороже, чем электроэнергия стоит в Словакии или Беларуси.

“Компания ДТЭК сейчас продает свой уголь по цене около 100 долл/т, хотя уголь в Роттердаме стоит 50 долл/т. Никто в мире не может продавать уголь по 100 долл, только ДТЭК на “немонопольном” рынке Украины. Хотело бы население получать газ на 40% дешевле? Уверен, да. Хотело бы убыточное коммунальное теплокоммунэнерго Смелы или Кривого Рога получать газ на 40% дешевле? Никаких сомнений. Но когда в Смеле люди мерзли и получали “космические” платежки, то никаких спецпостановлений правительства не было”, – написал представитель Владимира Зеленского в Кабмине.

Справка Finance.ua:

Самые большие и самые маленькие цены на природный газ для населения по регионам в августе:

  • Николаев – АО «Николаевгаз» – 6789, 09 грн/тыс. куб.м,
  • Винницкая область – ООО «Газовик» – 6784,77 грн/тыс.куб.м,
  • Ровно, АО «Ровногаз» – 6783,09 грн / тыс.куб.м.
  • Киев, АО «Киевгаз» – 6166, 77 грн/тыс.куб.м,
  • Кременчуг, АО «Кременчуггаз» – 6176, 73 грн/тыс. куб.м,
  • Харьков, АО «Харьковгоргаз» – 6235,41 грн/тыс. куб
По материалам Finance.UA
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