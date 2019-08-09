Кабмин обязал "Нафтогаз" снизить цены на газ для ТЭС Ахметова

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Правительство обязало Национальную акционерную компанию “Нафтогаз” снизить цены на газ для ТЭС Ахметова.
Об этом написал представитель Президента в Кабинете Министров Андрей Герус на своей странице в Facebook.
По его словам, Кабмин обязал НАК продавать газ на “ДТЭК Востокэнерго” по цене 2895 грн за тыс. м. куб.
“Сегодня Кабмин обязал нашу с вами, то есть государственную, компанию НАК “Нафтогаз Украины” продавать газ на “ДТЭК Востокэнерго” по цене 2895 грн за тыс. м. куб. То есть теперь компания, принадлежащая Р.Л. Ахметову, будет покупать газ у госкомпании примерно на 40% дешевле, чем сейчас цена газа для населения”, – подчеркнул Герус.
Герус отметил, что 8 других ТЭС, принадлежащих группе ДТЭК, продают свою электроэнергию дороже, чем электроэнергия стоит в Словакии или Беларуси.
“Компания ДТЭК сейчас продает свой уголь по цене около 100 долл/т, хотя уголь в Роттердаме стоит 50 долл/т. Никто в мире не может продавать уголь по 100 долл, только ДТЭК на “немонопольном” рынке Украины. Хотело бы население получать газ на 40% дешевле? Уверен, да. Хотело бы убыточное коммунальное теплокоммунэнерго Смелы или Кривого Рога получать газ на 40% дешевле? Никаких сомнений. Но когда в Смеле люди мерзли и получали “космические” платежки, то никаких спецпостановлений правительства не было”, – написал представитель Владимира Зеленского в Кабмине.
Самые большие и самые маленькие цены на природный газ для населения по регионам в августе:
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