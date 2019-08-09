Кабмин одобрил безвиз еще с одной страной Карибского бассейна

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На остров Доминика можно приезжать без визы на три месяца.
Кабинет Министров Украины одобрил соглашение с правительством Содружества Доминики об отмене визовых требований. Соответствующее решение принято на заседании правительства.
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Согласно документу, граждане государств-сторон соглашения имеют право на въезд и пребывание, а также пересечение территории государства другой стороны без виз.
Единственным условием безвиза является то, что продолжительность пребывания этих граждан не должна превышать 90 дней в течение 180 дней.
В то же время, если граждане государств-сторон соглашения намерены въехать на срок более 90 дней, независимо от цели поездки, то они должны получить визу, которая оформляется без уплаты сбора, в дипломатическом представительстве или консульстве государства другой стороны перед въездом на ее территорию.
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