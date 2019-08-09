Киевстар обновляет условия для некоторых контрактников

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1 сентября 2019 года некоторым абонентам с архивными контрактными тарифными планами будут предложены актуальные условия с расширенным количеством услуг. Для большинства из них за ту же или меньшую стоимость.
Об этом говорится на сайте компании.
Что получат абоненты:
Изменения касаются небольшой группы абонентов – менее 0,1% от всех клиентов оператора.
Архивные тарифные планы: Все по 350, Всё для VIP, Всё для VIP Extra, Абсолютный Неограниченный, Безлим Gold, Безлим Platinum, Киевстар 4G Premium (2018), Киевстар 4G Business (2018), Киевстар 4G Business VIP (2018).
Все абоненты могут самостоятельно перейти на любой другой актуальной тариф, если предложенный компанией им не подойдет. При этом для большинства из указанных тарифов абонентская плата станет меньше на 10-20% или останется такой же. Только в 2 старых контрактных тарифах, где обслуживается менее 1000 абонентов, абонплата вырастет на 5%, при этом эти абоненты получат много безлимитных и нетарифицируемых услуг, которыми раньше не могли пользоваться.
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