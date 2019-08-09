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Стало известно, как будут называться новые iPhone

Стало известно, как будут называться новые iPhone

Новые iPhone, идущие на смену нынешним моделям iPhone Xs, iPhone Xs Max и iPhone Xr, будут называться iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11r.

Как сообщается, уже состоялось бета-тестирование кредитной карты Apple Card. Теперь новый iPhone получит приставку Pro к названию. Учитывая, что X в названии нынешних моделей – это цифра 10 (читается iPhone Ten), поэтому новые iPhone будут использовать следующий порядковый номер.

По предварительным данным, две старшие модели получат экраны OLED диагональю 5,8 и 6,5 дюйма, а также тройные камеры в квадратном блоке. Младшей модели достанется ЖК-экран диагональю 6,1 дюйма и сдвоенная камера в том же квадратном блоке.

Анонс новых iPhone ожидается в следующем месяце. По предварительным данным, Apple проведет презентацию 10 сентября, открыв предзаказы в пятницу, 13 сентября.

По материалам РБК-Украина
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