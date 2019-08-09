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Энергию крупным промкомпаниям будут продавать по сниженным ценам - Кабмин

Энергию крупным промкомпаниям будут продавать по сниженным ценам - Кабмин

Кабинет Министров Украины принял решение распространить действие специальных публичных обязательств (ПСО – государственное регулирование цен на электроэнергию) на крупные промышленные компании. За решение проголосовали по сокращенной процедуре.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании 14 августа.

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Отмечается, что данного решения изначально не было в повестке дня заседания правительства. О нем сообщил министр энергетики Игорь Насалик во время своего выступления. В частности, он заявил, что данное решение распространяет действие специальных обязательств по продаже электроэнергии по сниженным ценам не только на население, но и на крупные промышленные компании, в частности металлургические и ферросплавные.

В то же время текста решения пока нет, поэтому о деталях того, насколько снизится стоимость электроэнергии для таких компаний, когда это снижение произойдет, а также каким образом государство будет компенсировать это снижение цен, пока неизвестно.

По материалам hromadske.tv
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