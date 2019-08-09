Почти 450 тысяч гривен взносов в поддержку двух партий конфискуют в госбюджет

Постановлениями Херсонского и Винницкого городского суда признаны виновными в нарушении установленного законом порядка предоставления взносов в поддержку политической партии два физических лица – взносодателя с привлечением их к административной ответственности в виде штрафа с конфискацией в государственный бюджет суммы взносов.

Об этом сообщается на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Так, Херсонский городской суд Херсонской области признал физическое лицо, сделавшее два взноса по 99 тыс. грн в поддержку «Радикальной партии Олега Ляшко» виновным. В соответствии с постановлениями суда, вступившими в законную силу, в государственный бюджет будет конфисковано 198 тысяч гривен.

Винницкий городской суд Винницкой области своим постановлением признал виновным гражданина за предоставление безвозвратной финансовой помощи с нарушением установленного законом порядка предоставления взноса в поддержку политической партии «Гражданская позиция». Согласно постановлению суда, вступившему в законную силу, взнос в размере 250 тысяч гривен подлежит конфискации в государственный бюджет.

Общий размер конфискованной суммы взносов составляет 448 тысяч гривен. Факты совершения правонарушения установлены по результатам анализа отчетов политических партий «Радикальная партия Олега Ляшко» и «Гражданская позиция» об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за IV квартал 2018 года.

За такие нарушения на граждан налагается штраф от семидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц – от ста до ста тридцати необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией суммы взноса в поддержку политической партии, предоставленной или полученной с нарушением закона.