У Президента заявили, что повышение тарифов на электричество требует вмешательства правоохранителей

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Повышение тарифов на электроэнергию требует вмешательства правоохранительных и антимонопольных органов.
Об этом заявил представитель Президента в Кабмине Андрей Герус после заседания правительства.
“О рынке электроэнергетики… Очевидно, что у нас происходит существенный рост цен электроэнергии, эта проблема касается всех. Кто на этом заработал? Вся генерация, ведь дороже стали продавать и тепловая генерация, и другие компании. Конечно, для населения якобы ничего не изменилось на первый взгляд, но мы понимаем, что население потребляет только 25% электроэнергии, 75% потребляют небытовые потребители. Соответственно, состоится просто подорожание товаров и услуг, за все заплатит население”, – сказал Герус.
По его словам, здесь должна быть реакция соответствующих органов.
“Должна быть реакция правоохранительных, антимонопольных органов. Ведь это абсурдная ситуация, когда вся экономика окажется в очень сложных условиях, чтобы кто-то мог заработать”, – отметил Герус.
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