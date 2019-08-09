Uber внедрил анонимизацию телефонных номеров в Украине

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Uber запустил в Украине новую технологию для улучшения качества общения пассажиров и водителей – анонимизацию телефонных номеров.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
В чем суть услуги:
Другие функции для безопасности, которые предоставляет Uber:
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