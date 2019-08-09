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Uber внедрил анонимизацию телефонных номеров в Украине

Uber внедрил анонимизацию телефонных номеров в Украине

Uber запустил в Украине новую технологию для улучшения качества общения пассажиров и водителей – анонимизацию телефонных номеров.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

В чем суть услуги:

  • Когда пассажир и водитель связываются через приложение, они не увидят личных контактных данных друг друга.

Другие функции для безопасности, которые предоставляет Uber:

  • Check Your Ride – оповещение, которое напоминает пассажиру, садящемуся к водителю, проверить, совпадают ли номерные знаки автомобиля и личность водителя с тем, что показано в приложении перед тем, как приедет автомобиль.
  • Кнопка вызова помощи 102 – при нажатии кнопки в приложении, пассажиры и водители могут напрямую, в случае необходимости, связаться с местной службой полиции (102).
  • Доверенные контакты – пользователи могут выбрать пять друзей или членов семьи в качестве «доверенных контактов» и одним нажатием делиться с ними информацией о поездке.
  • Центр безопасности – новый встроенный в приложение информационный хаб, где пользователи могут найти информацию о некоторых ключевых инструментах безопасности в приложении, включая круглосуточную поддержку, информацию о водителе и автомобиле, GPS-отслеживание поездки и систему оценки и обратной связи.
  • Оповещения скорости – функция, которая напоминает водителям о необходимости соблюдать безопасную скорость в пределах установленных ограничений скорости.
По материалам Finance.UA
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