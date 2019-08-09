Uber внедрил анонимизацию телефонных номеров в Украине

Uber запустил в Украине новую технологию для улучшения качества общения пассажиров и водителей – анонимизацию телефонных номеров.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

В чем суть услуги:

Когда пассажир и водитель связываются через приложение, они не увидят личных контактных данных друг друга.

Другие функции для безопасности, которые предоставляет Uber: