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В Гоструда объяснили особенности трудоустройства несовершеннолетних

В Гоструда объяснили особенности трудоустройства несовершеннолетних

Государственная служба Украины по вопросам труда разъяснила условия трудоустройства и предоставления отпуска работникам в возрасте до 18 лет.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

“Лица, не достигшие 18 лет, в трудовых правоотношениях приравниваются в правах к совершеннолетним. В области охраны труда, рабочего времени, отпусков и некоторых других условий труда несовершеннолетние пользуются льготами, установленными законодательством Украины”, – говорится в сообщении.

Как отмечается, по закону несовершеннолетних могут привлекать к работе только в свободное от учебы время. Работа должна быть легкой и не причинять вреда здоровью, а также не нарушать процесса обучения.

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Особенности трудоустройства лиц моложе 16 лет:

  • Согласно ст. 188 КЗоТ, устройство на работу лиц моложе 16 лет не допускается.
  • Однако при наличии согласия одного из родителей на работу могут приниматься несовершеннолетние, достигшие 15 лет.

Порядок предоставления отпуска несовершеннолетним работникам:

  • Лица в возрасте до 18 лет имеют право на ежегодный основной отпуск продолжительностью 31 календарный день в удобное для них время.
  • Ежегодные отпуска работникам в возрасте до 18 лет полной продолжительности в первый год работы предоставляются по их заявлению до наступления шестимесячного срока непрерывной работы на данном предприятии, в учреждении, организации.
  • Непредоставление ежегодного отпуска лицам до 18 лет в течение рабочего года запрещается. Это означает, что замена несовершеннолетним всех видов отпусков денежной компенсацией не допускается.
По материалам Finance.UA
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