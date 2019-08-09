В Гоструда объяснили особенности трудоустройства несовершеннолетних

Государственная служба Украины по вопросам труда разъяснила условия трудоустройства и предоставления отпуска работникам в возрасте до 18 лет.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

“Лица, не достигшие 18 лет, в трудовых правоотношениях приравниваются в правах к совершеннолетним. В области охраны труда, рабочего времени, отпусков и некоторых других условий труда несовершеннолетние пользуются льготами, установленными законодательством Украины”, – говорится в сообщении.

Как отмечается, по закону несовершеннолетних могут привлекать к работе только в свободное от учебы время. Работа должна быть легкой и не причинять вреда здоровью, а также не нарушать процесса обучения.

Особенности трудоустройства лиц моложе 16 лет:

Согласно ст. 188 КЗоТ, устройство на работу лиц моложе 16 лет не допускается.

Однако при наличии согласия одного из родителей на работу могут приниматься несовершеннолетние, достигшие 15 лет.

Порядок предоставления отпуска несовершеннолетним работникам: