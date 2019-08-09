В Гоструда объяснили особенности трудоустройства несовершеннолетних

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Государственная служба Украины по вопросам труда разъяснила условия трудоустройства и предоставления отпуска работникам в возрасте до 18 лет.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
“Лица, не достигшие 18 лет, в трудовых правоотношениях приравниваются в правах к совершеннолетним. В области охраны труда, рабочего времени, отпусков и некоторых других условий труда несовершеннолетние пользуются льготами, установленными законодательством Украины”, – говорится в сообщении.
Как отмечается, по закону несовершеннолетних могут привлекать к работе только в свободное от учебы время. Работа должна быть легкой и не причинять вреда здоровью, а также не нарушать процесса обучения.
Особенности трудоустройства лиц моложе 16 лет:
Порядок предоставления отпуска несовершеннолетним работникам:
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