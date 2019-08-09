Правительство заявило об уменьшении цен на электроэнергию для промышленности

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Министр энергетики Украины Игорь Насалик заявил, что после запуска нового рынка электроэнергии 1 июля 2019 года цены на электричество для промышленных потребителей уменьшились.
Об этом Насалик заявил во время заседания правительства 14 августа.
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«Хочу сегодня опровергнуть информацию, которая озвучивалась из соответствующих государственных институтов, о том, что цена на электроэнергию в Украине на 20% больше, чем в европейских странах. Для этого достаточно поднять информацию о рынке, здесь имеется в виду Бурштынский остров (часть энергосистемы Украины, которая интегрирована в европейскую энергосеть – ред.), который работает в этих условиях. Должен сказать, что цены не только не увеличились, но и уменьшились», – заявил Насалик.
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