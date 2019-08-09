По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (24,546 млн и 24,084 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” меньше, чем “Куплю” (34 и 26), максимальный курс продажи доллара 25,50 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 25,34-25,35 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют активных заявок по доллару 60 на сумму 50, 650 млн грн, которые распределились следующим образом:

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:25,4000 – 2 22225,4000 – 10 00025,3500 – 30 00025,3500 – 5 00025,3400 – 111 00025,3300 – 10 00025,3300 – 20 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

25,3000 – 7 000

25,3300 – 35 000

25,3500 – 2 500

25,3500 – 6 000

25,3500 – 111 111

25,3600 – 10 000

25,3600 – 20 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 25,3832 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 25,3152 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.