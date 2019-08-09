Одесская таможня увеличила количество оформлений контейнеров до 45%

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Благодаря лучшему сервису и более прогнозируемым условиям работы, на Одесской таможне количество оформлений контейнеров увеличилось до 45%. Об этом в интервью информационному агентству “Контекст-Причерноморье” сообщил и.о. начальника таможни Владимир Передерий.
“В прошлом году на Одесской таможне, говоря простым языком, растамаживались порядка 30% контейнеров, которые шли через морские порты нашего региона. Остальные 70% шли транзитом – либо на внутренние таможни, либо за границу. Почему они не оформлялись в Одессе? Потому что на других таможнях был лучший сервис и более прогнозируемые условия работы. Так вот, сегодня на Одесской таможне количество оформлений контейнеров увеличилось до 45%!”, – заявил Владимир Передерий.
Он пояснил, что благоприятные условия для бизнеса обеспечивают такие факторы, как доскональное соблюдение положений Таможенного кодекса и качественный сервис для субъектов внешнеэкономической деятельности.
В общей сложности, по словам Владимира Передерия, на Одесской таможне за 7 месяцев было оформлено почти 47,5 тысячи контейнеров, что больше на 36,5% или на 12 тысяч штук, чем за аналогичный период 2018 года.
При этом Одесская таможня добилась увеличения удельного веса в общем объеме налогооблагаемого импорта товаров с высоким уровнем таможенной стоимости и налогообложения, таких как: легковые автомобили, обувь, ткань, металлоконструкции, одежда, бытовая техника, игрушка, мебель.
Общая таможенная стоимость указанных товаров увеличилась более чем в 2 раза, а размер уплаченных платежей — в 2,1 раза.
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