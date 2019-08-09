НАПК нашло в декларациях главы НБУ "недостоверных сведений" на 18 млн грн

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Общая же сумма недостоверных сведений в декларациях за 2015, 2016 и 2017 годы составляет более 8,5 млн грн, 6,6 млн грн и свыше 3,2 млн грн соответственно, говорят в НАПК.
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выявило декларирование главой НБУ Яковом Смолием в его декларации о доходах недостоверных данных.
Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
Так, по данным агентства, Смолий внес недостоверные сведения о стоимости трех нежилых помещений и доходе, начисленного ему и жене в виде процентов. Также он не указал сведения о наличии у его жены корпоративных прав.
Кроме всего прочего, глава Нацбанка не внес в декларацию информацию о ряде земельных участков, принадлежащих ему по праву собственности, и средствах, размещенных им и его женой на банковских счетах.
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