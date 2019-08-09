Межбанк: среда может удивить

Среда на валютном рынке пройдет не совсем так, как обычно проходит сессия межбанка в день расчета за ОВГЗ после аукциона. Дело в том, что результаты размещения облигаций не совсем хорошие с точки зрения валютного межбанка.

Минфиновцы достигли своих стратегических целей по постепенному снижению доходности этих бумаг ( разместили на 182 дня и на 329 дней под 14,30%, а также под 16,42% годовых на 826 дней), но при этом продали их всего на сумму 1,964 млрд гривен. Это небольшая сумма по сравнению с предыдущими рекордами в 17 млрд гривен, и таким образом, особого притока валюты на межбанк для их покупки иностранцы сегодня не обеспечат. Часть этих средств они продавали еще до аукциона (в прошлую пятницу, понедельник и вчера), а часть необходимой гривны у них уже была накоплена на счетах за счет ранее погашенных бумаг. Так что особого притока валюты сегодня не будет, что отразится на рынке.

“Погоду” на торгах сегодня будут делать хозяйственные операции крупных клиентов и необходимость у них накопления гривны под предстоящие бюджетные платежи. В этот раз они будут как за квартал, так и за месяц. Это немаленькие суммы, которые компании в основном не могут набрать за день и поэтому будут продавать валюту под эти расчеты. Предстоящие авансовые расчеты с персоналом также стимулируют гривневый голод у клиентов, что сработает в пользу нацвалюты.

Задачи и действия крупнейших игроков межбанка будут диктовать межбанку сегодня тренд по курсу.

На таком рынке спекулянты будут работать «в две стороны», а НБУ в случае ситуативного излишка предложения доллара — снова выйдет на торги с выкупом доллара через Matching. Своей скупкой доллара регулятор поддержит котировки на межбанке и убережет американскую валюту от существенного падения.

Наличный рынок продолжит работать «с оборота» с оглядкой на поведение межбанка.

Мы на сегодня прогнозируем объемы торгов в пределах до 430 млн долларов при совершении до 600 сделок и коридор по доллару 25,10-25,25 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 25,15 / 25,17

евро – 28,12 / 28,14

российский рубль – 0,3848 / 0,3853

Курсы валют на Межбанке

СМС-рассылка Курсов на Межбанке