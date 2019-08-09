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Какое жилье украинцы ищут на вторичном рынке недвижимости (инфографика)

Какое жилье украинцы ищут на вторичном рынке недвижимости (инфографика)

В Украине цены на жилье на вторичном рынке недвижимости выросли на 6,7% с начала года.

Такие данные приводит DOM.RIA.

Какое жилье украинцы искали на вторичном рынке недвижимости:

  • Двухкомнатные квартиры искали 32,7% пользователей. Средняя цена двухкомнатной квартиры в Украине составила $ 38 880.
  • Однокомнатные квартиры искали 27,45% пользователей. Средняя цена двухкомнатной квартиры в Украине составила $ 26 740.
  • Частными домами интересуются 22,9% пользователей.
  • Трехкомнатными квартирами интересовались 17%. Средняя цена трехкомнатной квартиры в Украине составила $ 47 857.

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Как изменилась стоимость вторичного жилья в регионах:

Наибольший рост показали:

  • Ужгород – квартиры подорожали на 13,9%,
  • Харьков – подорожание на 13,7%,
  • Луцк – подорожание на 13,3%.

Подешевело жилье в:

  • Ровно – на 0,1%,
  • Кропивницком – на 10,3%.

По материалам Finance.UA
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