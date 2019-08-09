Какое жилье украинцы ищут на вторичном рынке недвижимости (инфографика)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В Украине цены на жилье на вторичном рынке недвижимости выросли на 6,7% с начала года.
Такие данные приводит DOM.RIA.
Какое жилье украинцы искали на вторичном рынке недвижимости:
Как изменилась стоимость вторичного жилья в регионах:
Наибольший рост показали:
Подешевело жилье в:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцам готовят новый Трудовой кодекс: какие изменения предлагают работодателиВчера, 11:01 - 49214 41
За что могут штрафовать водителей мопедаВчера, 14:14 - 22448 14
Легализация добычи янтаря требует 20-30 миллионов инвестиций - ГосгеонедраВчера, 11:11 - 709 8
"Нафтогаз" одержал победу над "Газпромом": тот выплатит $2,6 млрд по решению арбитражаВчера, 17:01 - 1496 7
Транзит российского газа через Украину могут продлить еще на два года - ДанилишинВчера, 10:05 - 1045 7
Украинцам готовят новый Трудовой кодекс: какие изменения предлагают работодателиВчера, 11:01 - 49214 41
Автомобилистов предупредили о схеме развода на деньгиВчера, 20:40 - 24015
За что могут штрафовать водителей мопедаВчера, 14:14 - 22448 14
Нацбанк изменит правила выплаты депозитных вкладов в наследствоВчера, 16:02 - 3196 1
Кассирша банка воровала деньги с карточек пенсионеровВчера, 10:41 - 3059 1
ЗАЗ стал продавать новинки в ЕСПозавчера, 15:34 - 4805 1
Huawei представила операционную систему Harmony OS09.08.2019, 14:10 - 864
Samsung представила свой флагман Galaxy Note 10 (фото)08.08.2019, 12:10 - 1172
Австралийцы создали спортивный электрокар на солнечных батареях (фото)07.08.2019, 12:10 - 852 2
Открыт механизм биологического бессмертия29.07.2019, 15:46 - 7785 2