Какое жилье украинцы ищут на вторичном рынке недвижимости (инфографика)

В Украине цены на жилье на вторичном рынке недвижимости выросли на 6,7% с начала года.

Такие данные приводит DOM.RIA.

Какое жилье украинцы искали на вторичном рынке недвижимости:

Двухкомнатные квартиры искали 32,7% пользователей. Средняя цена двухкомнатной квартиры в Украине составила $ 38 880.

Однокомнатные квартиры искали 27,45% пользователей. Средняя цена двухкомнатной квартиры в Украине составила $ 26 740.

Частными домами интересуются 22,9% пользователей.

Трехкомнатными квартирами интересовались 17%. Средняя цена трехкомнатной квартиры в Украине составила $ 47 857.

Как изменилась стоимость вторичного жилья в регионах:

Наибольший рост показали:

Ужгород – квартиры подорожали на 13,9%,

Харьков – подорожание на 13,7%,

Луцк – подорожание на 13,3%.

Подешевело жилье в: