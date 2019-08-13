В этом году уже более 80 тысяч авто переоборудовали для работы на газу

С начала этого года в Украине зарегистрировали более 80 000 переоборудованных транспортных средств для работы на газовом топливе (ГБО).

Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД.

В Главном сервисном центре МВД сообщили, что в Украине в период с 1 января 2019 по 8 августа 2019 зарегистрировано 82 142 переоборудованных транспортных средств для работы на газовом топливе.

Напомним, по 2018 в Украине зарегистрировали около 112 000 транспортных средств с установленным газобаллонным оборудованием (ГБО).