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Торговля агропродукцией с ЕС принесла Украине $4,8 млрд за полгода

Торговля агропродукцией с ЕС принесла Украине $4,8 млрд за полгода

В январе-июне 2019 года оборот торговли сельскохозяйственными товарами между Украиной и Европейским Союзом увеличился почти на четверть (+23%) – до $4,8 млрд.

Об этом сообщил заместитель директора «Института аграрной экономики» Николай Пугачев.

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Он отметил, что одновременный рост экспорта и импорта привели к увеличению положительного для Украины сальдо в $1,9 млрд по сравнению с I полугодием 2018 года.

Крупнейшими торговыми партнерами для Украины в ЕС остаются шесть стран – Нидерланды, Испания, Италия, Польша, Германия и Франция. Их совокупная доля составляет 72% оборота взаимной торговли сельскохозяйственными товарами, – отметил эксперт.

По словам Пугачева, основные объемы поставок в Европу Украина обеспечивает через зерновые ($1570 млн) и масличные ($187 млн) культуры, подсолнечное масло ($684 млн), жмых ($293 млн), а также мясопродукцию ($104 млн).

В Украину больше всего импортируют табак, продукты для кормления животных, алкогольные напитки, различные пищевые продукты и кукурузу на семена.

По материалам AgroPolit.com
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