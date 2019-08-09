Легализация добычи янтаря требует 20-30 миллионов инвестиций - Госгеонедра

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Государство должно инвестировать около 20-30 миллионов гривен для проведения геологического изучения участков для легализации добычи янтаря и последующей продажи спецразрешений на электронных аукционах.
Об этом в комментарии “Укринформу” заявил глава Государственной службы геологии и недр Украины Олег Кирилюк.
“Госгеонедра видит путь урегулирования проблем по добыче янтаря в увеличении проводок геологического изучения участков для предоставления законным способом прав на добычу янтаря. Только для поиска новых янтарных участков для недропользователей нужно выделить около 20-30 млн грн.
Это исключительно на выполнение геологических работ. То есть, проведенные разведки и изученные новые участки мы можем предложить инвесторам – потенциальным недропользователям на электронных торгах”, – сказал он.
По словам Кирилюка, проведение электронных торгов – единственный действенный антикоррупционный и прозрачный путь получения прав на добычу не только янтаря, а любых полезных ископаемых.
Он также подчеркнул, что от продажи специальных разрешений на пользование янтарными недрами государство получит пополнение бюджета.
“Увеличение выданных специальных разрешений на добычу – это легализация рынка. И самое важное – это усиление уголовной ответственности по всей стране и по всем видам полезных ископаемых за незаконную добычу песка, угля и т.д.”, – добавил руководитель Госгеонедр.
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