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Легализация добычи янтаря требует 20-30 миллионов инвестиций - Госгеонедра

Легализация добычи янтаря требует 20-30 миллионов инвестиций - Госгеонедра

Государство должно инвестировать около 20-30 миллионов гривен для проведения геологического изучения участков для легализации добычи янтаря и последующей продажи спецразрешений на электронных аукционах.

Об этом в комментарии “Укринформу” заявил глава Государственной службы геологии и недр Украины Олег Кирилюк.

“Госгеонедра видит путь урегулирования проблем по добыче янтаря в увеличении проводок геологического изучения участков для предоставления законным способом прав на добычу янтаря. Только для поиска новых янтарных участков для недропользователей нужно выделить около 20-30 млн грн.

Это исключительно на выполнение геологических работ. То есть, проведенные разведки и изученные новые участки мы можем предложить инвесторам – потенциальным недропользователям на электронных торгах”, – сказал он.

По словам Кирилюка, проведение электронных торгов – единственный действенный антикоррупционный и прозрачный путь получения прав на добычу не только янтаря, а любых полезных ископаемых.

Он также подчеркнул, что от продажи специальных разрешений на пользование янтарными недрами государство получит пополнение бюджета.

“Увеличение выданных специальных разрешений на добычу – это легализация рынка. И самое важное – это усиление уголовной ответственности по всей стране и по всем видам полезных ископаемых за незаконную добычу песка, угля и т.д.”, – добавил руководитель Госгеонедр.

По материалам УКРИНФОРМ
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