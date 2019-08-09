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Герус пообещал не допустить почасового отключения воды в городах

Герус пообещал не допустить почасового отключения воды в городах

Представитель президента в Кабинете Министров Украины отреагировал на угрозы водоканалов о почасовом водоснабжении.

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Андрей Герус заявил, что сейчас разрабатывается механизм снижения цен для водоканалов и других коммунальных предприятий на 10%. Он и команда президента требовали отсрочки рынка электрической энергии.

«Переложить рост цен на конечного потребителя это неправильно. Сейчас мы разрабатываем механизмы и идет общение с регулятором и с министерством энергетики, чтобы принять некоторые решения, чтобы произошло понижение цен на электроэнергию на 10% с текущего уровня», – сказал Герус.

Андрей Герус также прибавил, что решение этой проблемы будет подготовлено до конца месяца.

«В июне никто не заявлял, что будет почасовое снабжение водой. Нам надо искать пути снижения цен для всех потребителей, как для водоканалов так и для заводов и военных частей, поэтому до конца августа мы планируем проект решения, как эту ситуацию можно исправить», – заявил представитель Президента.

По материалам Build Portal
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