С начала года взыскано 300 млн гривен задолженности по выплате зарплат

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С начала 2019 года органами ГИС взыскано 298,8 млн грн задолженности по выплате заработной платы.
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
«В первом полугодии 2019 г. органам государственной исполнительной службы Минюста удалось достичь существенных результатов по основным показателям работы. В течение отчетного периода государственные исполнители фактически выполнили 544 тыс. исполнительных документов, что составляет 47,9%, на сумму 7,8 млн грн. При этом всего взыскано 10,9 млн грн. В целом, количество фактически выполненных документов увеличилось на 23,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 г.», – отметила заместитель министра по вопросам исполнительной службы Светлана Глущенко.
В Минюсте демонстрируют следующие результаты:
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