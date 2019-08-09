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С начала года взыскано 300 млн гривен задолженности по выплате зарплат

С начала года взыскано 300 млн гривен задолженности по выплате зарплат

С начала 2019 года органами ГИС взыскано 298,8 млн грн задолженности по выплате заработной платы.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

«В первом полугодии 2019 г. органам государственной исполнительной службы Минюста удалось достичь существенных результатов по основным показателям работы. В течение отчетного периода государственные исполнители фактически выполнили 544 тыс. исполнительных документов, что составляет 47,9%, на сумму 7,8 млн грн. При этом всего взыскано 10,9 млн грн. В целом, количество фактически выполненных документов увеличилось на 23,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 г.», – отметила заместитель министра по вопросам исполнительной службы Светлана Глущенко.

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В Минюсте демонстрируют следующие результаты:

  • Взыскание алиментов составляет 3,9 млрд грн., что на 1,4 млрд грн или 55,8% больше, чем за аналогичный период 2018 года.
  • По ликвидации задолженностей по выплате заработной платы и других выплат, связанных с трудовыми правоотношениями с начала 2019 органами ГИС взыскано 298,8 млн грн. При этом задолженность полностью погашена относительно более 36 тыс. работников.
  • С начала введения кампании по ликвидации задолженности по заработной плате взыскано 664,8 млн грн. в пользу 74,1 тыс. человек.
По материалам Finance.UA
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