Админздание Винницы реконструируют за 9 млн грн из госбюджета

Департамент капитального строительства городского совета объявил тендер на реконструкцию административного здания в Виннице, расположенного по адресу улица Соборная, 36.

Об этом сообщается на портале Prozorro.

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Ожидаемая стоимость тендера составляет 9 612 040 грн, но в ходе аукциона, назначенного на 30 августа, эта сумма может уменьшиться как минимум на 1%.

В здании, которое должны реконструировать, находится коммунальное предприятие “Винницакартсервис”, ранее здесь располагался Нацбанк.