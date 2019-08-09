Полиция объявила в розыск бывшего бизнес-партнера Коломойского

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Нацполиция сообщила о подозрении в отмывании денег и объявила в розыск бизнесмена Вадима Шульмана.
Об этом свидетельствуют данные в базе Министерства внутренних дел.
Шульмана подозревают в отмывании денег и иного имущества, полученных преступным путем (ч.3. Ст. 209 УК). Его объявили в розыск 26 июля, мера пресечения не применялась.
Украинский олигарх Вадим Шульман судится с Коломойским и Боголюбовым за сталелитейный завод Warren Steel Holdings LLC. в США (штат Огайо).
Формально предприятие записано на оффшорную компанию Halliwel Assets, Inc с Британских Виргинских островов. Но в 2015 году Шульман в судах раскрыл имена всех бенефициаров.
Так, согласно материалам дела, завод принадлежит трем украинским олигархам: Вадиму Шульману, Геннадию Боголюбову и Игорю Коломойскому. Последний контролирует завод через доверенное лицо – киприота Паникоса Симеу.
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