Полиция объявила в розыск бывшего бизнес-партнера Коломойского

Нацполиция сообщила о подозрении в отмывании денег и объявила в розыск бизнесмена Вадима Шульмана.

Об этом свидетельствуют данные в базе Министерства внутренних дел.

Шульмана подозревают в отмывании денег и иного имущества, полученных преступным путем (ч.3. Ст. 209 УК). Его объявили в розыск 26 июля, мера пресечения не применялась.

Украинский олигарх Вадим Шульман судится с Коломойским и Боголюбовым за сталелитейный завод Warren Steel Holdings LLC. в США (штат Огайо).

Формально предприятие записано на оффшорную компанию Halliwel Assets, Inc с Британских Виргинских островов. Но в 2015 году Шульман в судах раскрыл имена всех бенефициаров.

Так, согласно материалам дела, завод принадлежит трем украинским олигархам: Вадиму Шульману, Геннадию Боголюбову и Игорю Коломойскому. Последний контролирует завод через доверенное лицо – киприота Паникоса Симеу.