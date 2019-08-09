0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 81 0

Полиция объявила в розыск бывшего бизнес-партнера Коломойского

Полиция объявила в розыск бывшего бизнес-партнера Коломойского

Нацполиция сообщила о подозрении в отмывании денег и объявила в розыск бизнесмена Вадима Шульмана.

Об этом свидетельствуют данные в базе Министерства внутренних дел.

Шульмана подозревают в отмывании денег и иного имущества, полученных преступным путем (ч.3. Ст. 209 УК). Его объявили в розыск 26 июля, мера пресечения не применялась.

Украинский олигарх Вадим Шульман судится с Коломойским и Боголюбовым за сталелитейный завод Warren Steel Holdings LLC. в США (штат Огайо).

Формально предприятие записано на оффшорную компанию Halliwel Assets, Inc с Британских Виргинских островов. Но в 2015 году Шульман в судах раскрыл имена всех бенефициаров.

Так, согласно материалам дела, завод принадлежит трем украинским олигархам: Вадиму Шульману, Геннадию Боголюбову и Игорю Коломойскому. Последний контролирует завод через доверенное лицо – киприота Паникоса Симеу.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.