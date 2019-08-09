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Производство iPhone на заводах в Индии обернулось неудачей

Производство iPhone на заводах в Индии обернулось неудачей

Индийская производственная линия Foxconn для iPhone будет производить только 1 млн устройств в год, чего не хватит для экспорта гаджетов из страны.

Линия Foxconn для iPhone в Индии была официально запущена в августе. К сожалению, выяснилось, что она будет обслуживать только местный индийский рынок, пишет GizmoChina.

Первоначально Apple надеялась, что индийская производственная линия iPhone от Foxconn сможет учитывать как экспортные рынки, так и спрос на внутреннем рынке Индии. Чтобы добиться этого, Foxconn активно договаривался об экспортных льготных тарифах с правительством Индии. Однако, чиновники отказались предоставлять льготы.

По словам компании, экспортные тарифы были благоприятными, но оживленная торговая война между Китаем и США, к сожалению, вызвала проблемы. Таким образом, Apple и Foxconn решили продолжить производство в Индии, но сначала поставлять смартфоны только на внутренний рынок.

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Компания Apple обещает продолжить переговоры о более выгодных ставках, но до тех пор компания ограничивает производство до 1 млн единиц в год.

Отраслевые источники отметили, что нынешняя производственная линия Foxconn для смартфонов в Индии была построена для устройств Android, при этом основное внимание уделяется устройствам Xiaomi. Подсчитано, что производство этих устройств может достигать более 3 миллионов единиц, что намного больше, чем годовой объем продаж Apple.

По материалам НВ
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