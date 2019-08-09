Киевская таможня за июль пополнила госбюджет на 4,6 млрд грн

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В июле Киевская таможня перечислила в Государственный бюджет Украины 4,6 млрд. грн. таможенных пошлин.
Об этом сообщили в пресс-службе ГФС.
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Обеспечено увеличение поступлений таможенных платежей в Госбюджет по сравнению с июлем 2018 на 601,6 млн. грн. (+15%).
Значительная часть перечисленных в бюджет таможенных платежей (30,2%) уплачена при осуществлении таможенного оформления таких товаров как:
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