Киевская таможня за июль пополнила госбюджет на 4,6 млрд грн

В июле Киевская таможня перечислила в Государственный бюджет Украины 4,6 млрд. грн. таможенных пошлин.

Об этом сообщили в пресс-службе ГФС.

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Обеспечено увеличение поступлений таможенных платежей в Госбюджет по сравнению с июлем 2018 на 601,6 млн. грн. (+15%).

Значительная часть перечисленных в бюджет таможенных платежей (30,2%) уплачена при осуществлении таможенного оформления таких товаров как:

«автомобили легковые» – уплачено платежей на общую сумму 894,3 млн. грн. (удельный вес уплаченных налогов – 19,6%);

«лекарственные средства» – 160,7 млн. грн. (3,5%);

«телефонные аппараты» – 126,8 млн. грн. (2,8%);

«средства защиты растений» – 107,1 млн. грн. (2,3%);