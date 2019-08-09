Новак рассказал, когда закончится ремонт дорог Днепр-Николаев и Днепр-Мариуполь

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Ремонт дороги из Днепра в Николаев через Кривой Рог может быть завершен через полтора года, если не будет проблем с финансированием, сказал и.о. главы Укравтодора Славомир Новак в интервью DW.
“Дорога Днепр-Кривой Рог-Николаев не полностью еще отремонтирована. Нам необходимо еще полтора года, чтобы эту дорогу полностью отремонтировать при условии, что будет обеспечено финансирование”, – сказал он.
Новак добавил, что сейчас одним из приоритетов является ремонт дороги Киев-Мариуполь.
“Это дорога жизни для Мариуполя, особенно после блокады Азовского моря. За последние два года 60% работ мы там уже сделали. Если все будет хорошо, где-то в середине октября, думаю, можем поехать [посмотреть] отремонтированную дорогу от Днепра до Мариуполя”, – рассказал и.о. главы Укравтодора.
По его словам, в следующем году начнется капитальный ремонт дороги Киев-Одесса.
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