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В Украине раскрыта схема нелегального ввоза автомобилей

В Украине раскрыта схема нелегального ввоза автомобилей

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) Украины проводят обыски на таможне по подозрению в проведении сотрудниками ГФС незаконных схем с импортом авто на 190 миллионов гривен.

Об этом сообщила первый замглавы ГБР Ольга Варченко на своей странице в Facebook. По ее словам, следователи ГБР проводят семь санкционированных обысков на таможнях, таможенных постах и отделах таможенного оформления в Волынской области. Процессуальное руководство делом совершает Генеральная прокуратура Украины.

Как выяснилось, таможенники специально снижали стоимость транспортных средств, которые импортировались по поддельным документам. Кроме того, в документах указывали недостоверные данные об отправителе и получателе, а также манипулировали с информацией, необходимой для определения настоящей таможенной стоимости.

По материалам autonews.ua
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