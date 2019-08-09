Рентабельность украинских агрокомпаний упала до пятилетнего минимума

Уровень рентабельности операционной деятельности предприятий сельского, лесного и рыбного хозяйства в 2018 году составил 17,9%. Этот показатель — самый низкий с 2014 года и на 4,5% меньше, чем в 2017 году (22,4%).

Об этом заявил директор Национального научного центра Институт аграрной экономики Юрий Лупенко.

Он отметил, что в прошлом году отрасль получила рекордный урожай зерновых и зернобобовых культур — 70,06 млн т (в 2017 году — 61,9 млн т). В 2015 году, когда отрасль имела наименьший за последние 5 лет урожай зерна (60,1 млн т), уровень рентабельности операционной деятельности сельскохозяйственных предприятий составлял 41,7%.

«Уровень рентабельности всей деятельности агропредприятий в 2018 году был еще ниже — 13%», — отметил Лупенко.

При этом рентабельность операционной деятельности агропредприятий более чем вдвое превысила аналогичный показатель в целом по всем видам экономической деятельности (соответственно, 17,9% и 8,1%) и почти в три раза — по всей деятельности всех предприятий (13% и 4,5%), сообщил Лупенко.

В то же время уровень рентабельности операционной деятельности предприятий отрасли уступает оптовой и розничной торговле, а также ремонту автотранспортных средств и мотоциклов, где он составляет 23,7%. По рентабельности всей деятельности, более высокий показатель зафиксирован только в сфере финансовой и страховой деятельности — 14,5%.

«По результатам 2018 финансового года уровень экономической эффективности сельскохозяйственной деятельности, в условиях существенного роста объемов производства, которое увеличилось по сравнению с 2017 годом на 7,8%, продолжил тенденцию к уменьшению», — подытожил Лупенко.