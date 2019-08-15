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Сколько дополнительных дней отдыха будут иметь украинцы в 2020 году

Сколько дополнительных дней отдыха будут иметь украинцы в 2020 году

Министерство социальной политики обнародовало рекомендательное распоряжение с графиком праздничных и выходных дней в 2020 году.

В 2020 году на предприятиях, в учреждениях, организациях работа не проводится в такие праздничные дни:

  • 1 января – Новый год;
  • 7 января и 25 декабря – Рождество Христово;
  • 8 марта – Международный женский день;
  • 1 мая – День труда;
  • 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне (День победы)
  • 28 июня – День Конституции;
  • 24 августа – День Независимости;
  • 14 октября – День защитника;
  • один день (воскресенье) – Пасха (Пасха)
  • один день (воскресенье) – Троица.

В 2020 году должен быть перенесен выходной:

  • в воскресенье 8 марта – понедельник, 9 марта;
  • в воскресенье 19 апреля – на понедельник 20 апреля;
  • в субботу 9 мая – на понедельник 11 мая;
  • в воскресенье 7 июня – на понедельник 8 июня;
  • в воскресенье 28 июня – на понедельник 29 июня.

Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается:

1) для работников в возрасте от 16 до 18 лет – 36 часов в неделю, для лиц от 15 до 16 лет (учащихся от 14 до 15 лет, работающих в период каникул) – 24 часа в неделю.

2) для работников, занятых на работах с вредными условиями труда, – не более 36 часов в неделю.

По материалам Finance.UA
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