Сколько дополнительных дней отдыха будут иметь украинцы в 2020 году

Министерство социальной политики обнародовало рекомендательное распоряжение с графиком праздничных и выходных дней в 2020 году.

В 2020 году на предприятиях, в учреждениях, организациях работа не проводится в такие праздничные дни:

1 января – Новый год;

7 января и 25 декабря – Рождество Христово;

8 марта – Международный женский день;

1 мая – День труда;

9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне (День победы)

28 июня – День Конституции;

24 августа – День Независимости;

14 октября – День защитника;

один день (воскресенье) – Пасха (Пасха)

один день (воскресенье) – Троица.

В 2020 году должен быть перенесен выходной:

в воскресенье 8 марта – понедельник, 9 марта;

в воскресенье 19 апреля – на понедельник 20 апреля;

в субботу 9 мая – на понедельник 11 мая;

в воскресенье 7 июня – на понедельник 8 июня;

в воскресенье 28 июня – на понедельник 29 июня.

Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается:

1) для работников в возрасте от 16 до 18 лет – 36 часов в неделю, для лиц от 15 до 16 лет (учащихся от 14 до 15 лет, работающих в период каникул) – 24 часа в неделю.

2) для работников, занятых на работах с вредными условиями труда, – не более 36 часов в неделю.