Сколько дополнительных дней отдыха будут иметь украинцы в 2020 году

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Министерство социальной политики обнародовало рекомендательное распоряжение с графиком праздничных и выходных дней в 2020 году.
В 2020 году на предприятиях, в учреждениях, организациях работа не проводится в такие праздничные дни:
В 2020 году должен быть перенесен выходной:
Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается:
1) для работников в возрасте от 16 до 18 лет – 36 часов в неделю, для лиц от 15 до 16 лет (учащихся от 14 до 15 лет, работающих в период каникул) – 24 часа в неделю.
2) для работников, занятых на работах с вредными условиями труда, – не более 36 часов в неделю.
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