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Зарплаты британцев растут самыми быстрыми темпами за 11 лет

Зарплаты британцев растут самыми быстрыми темпами за 11 лет

Официальные данные показывают, что зарплата в Британии растет самыми быстрыми темпами с тех пор, как мировой финансовый кризис разразился более десяти лет назад.

Об этом сообщает Associated Press.

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Управление национальной статистики заявляет, что средний заработок в неделю был на 3,9% больше во втором квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, достигнув 538 фунтов стерлингов (около 650 долларов).

Это самый высокий темп роста за 11 лет, и аналитики говорят, что это подрывает потребность снижения ставок Банком Англии.

Недавно усилились спекуляции о том, что банк может снизить свою основную процентную ставку с нынешних 0,75% на фоне неопределенности относительно выхода Британии из Европейского Союза.

По материалам Европейская правда
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