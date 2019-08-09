В Украине уже более 63 тысяч айтишников (инфографика)

С начала года в топ-50 IТ-компаний Украины количество сотрудников выросло с 58 000 до почти 63 000, а две компании преодолели отметку в 7000 работников.

Такие данные приводит исследовательское агентство DOU.

Первая пятерка списка не изменилась. В рейтинге лидируют EPAM, SoftServe, GlobalLogic, Luxoft и Ciklum.

Первые 15 компаний списка:

PAM и SoftServe преодолели отметку в 7000 сотрудников. При этом EPAM показал рекордные темпы роста – +900 за шесть месяцев года.

Рост «большой пятерки» за первое полугодие 2019-го составил 7% (1617 специалистов). Всего в топ-5 работает 25482 специалиста, что составляет 41% от общего количества топ-50.

Если рассматривать первые 25 компаний рейтинга, вот как растет количество технических специалистов в последние 8 лет и как меняется соотношение технических и нетехнических работников.

Справка Finance.ua:

По данным аналитиков агентства DNA325