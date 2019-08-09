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Владельцы земель максимально уклоняются от налогов

Владельцы земель максимально уклоняются от налогов

С мая по июль этого года более 60 тысяч украинцев, которые занимаются обработкой земли, уклонялись от налогов. Они получали доходы от продажи сельскохозяйственной продукции, а ещё 5 тысяч украинцев предоставляли услуги по обработке и сбору урожая.

Такую информацию передает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.

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Как отмечается, всего к декларированию доходов привлекли 65 тысяч украинцев.

Всего в Украине установили 2,8 миллионов пользователей земельных участков площадью более 2,0 га. Добросовестные украинцы, которые сами обрабатывают свою землю, подали 273 тысячи деклараций о доходах на общую сумму 2 млрд грн. Из этих средств налог на доходы физических лиц составил 343 млн грн, а военный сбор – более 29 млн грн.

“Более 600 граждан официально зарегистрировались в связи с постоянным осуществлением хозяйственной деятельности. Также выявлено 388 субъектов хозяйственной деятельности, которые использовали труд наемных лиц без надлежащего оформления”, – говорят в сообщении.

По материалам Корреспондент.net
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