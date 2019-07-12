Как не пропустить сроки уплаты налога на недвижимость

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1 сентября 2019 истекают сроки уплаты налога на недвижимость. Физические лица должны залатить налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, в течение 60 дней с момента вручения налогового уведомления-решения, которое по закону, направляется до 1 июля.
Об этом сообщает пресс-служба ГФС.
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“Налоговое уведомление-решение об уплате суммы налога и соответствующие платежные реквизиты, в частности, органов местного самоуправления по местонахождению каждого из объектов жилой и/или нежилой недвижимости, направляются налогоплательщику контролирующим органом по месту регистрации до 1 июля года, следующего за базовым налоговым периодом”, – говорится в сообщении.
Плательщики налога на недвижимое имущество, которые хотят проверить правильность данных, которые имеют о них налоговики, могут сделать это, обратившись с письменным заявлением в контролирующие органы.
Сверку можно провести по
В случае выявления расхождений между данными контролирующих органов и данными, подтвержденными плательщиком на основании документов:
Когда надо платить налог за нововведенный объект жилой или нежилой недвижимости?
Физическое лицо должно уплачивать налог по вновь созданному объекту жилой или нежилой недвижимости, начиная с месяца, в котором возникло право собственности на такой объект.
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