Как не пропустить сроки уплаты налога на недвижимость

1 сентября 2019 истекают сроки уплаты налога на недвижимость. Физические лица должны залатить налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, в течение 60 дней с момента вручения налогового уведомления-решения, которое по закону, направляется до 1 июля.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

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“Налоговое уведомление-решение об уплате суммы налога и соответствующие платежные реквизиты, в частности, органов местного самоуправления по местонахождению каждого из объектов жилой и/или нежилой недвижимости, направляются налогоплательщику контролирующим органом по месту регистрации до 1 июля года, следующего за базовым налоговым периодом”, – говорится в сообщении.

Плательщики налога на недвижимое имущество, которые хотят проверить правильность данных, которые имеют о них налоговики, могут сделать это, обратившись с письменным заявлением в контролирующие органы.

Сверку можно провести по

объектам жилой и/или нежилой недвижимости, в том числе их долей, находящихся в собственности плательщика налога;

размеру общей площади объектов жилой и/или нежилой недвижимости, находящихся в собственности плательщика налога;

праву на пользование льготой по уплате налога;

размеру ставки налога;

начисленной сумме налога.

В случае выявления расхождений между данными контролирующих органов и данными, подтвержденными плательщиком на основании документов:

контролирующий орган по месту регистрации плательщика проводит перерасчет суммы налога.

плательщику направляется новое налоговое уведомление-решение, а предыдущее считается отмененным.

Когда надо платить налог за нововведенный объект жилой или нежилой недвижимости?

Физическое лицо должно уплачивать налог по вновь созданному объекту жилой или нежилой недвижимости, начиная с месяца, в котором возникло право собственности на такой объект.