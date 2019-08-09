Малый и средний бизнес Киевщины увеличил уплату единого налога на 30%

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За семь месяцев 2019 года представители малого и среднего бизнеса Киевщины оплатили 1,2 млрд грн единого налога.
Об этом сообщил начальник ГУ ГФС в Киевской области Алексей Кавилин.
Он подчеркнул, что по сравнению с соответствующим периодом прошлого года показатель увеличился на треть: в денежном соотношении это 286,4 млн грн дополнительных местных бюджетов средств.
Кавилин также отметил, что более быстрый темп роста уплаты единого налога демонстрируют физические лица-предприниматели. По состоянию на 1 августа 2019 г. ими уплачено 981,6 млн грн с динамикой в 38% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Дополнительно бюджеты получили 268,3 млн грн.
На 14% или 17,3 млн грн увеличили сумму уплаты упрощенцы III группы: 142,3 млн грн.
По рейтингу поступлений в бюджеты лидирует Киево-Святошинский район: сумма уплаты единого налога составляет 227,7 млн грн. На втором месте – Белоцерковщина с 210 млн грн единого налога. Завершает тройку Ирпенский район, чей бизнес перечислил в местные бюджеты 176 млн грн.
Всего на территории области учитываются 72446 физических и 7480 юридических лиц-плательщиков единого налога.
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