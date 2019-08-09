По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (39,793 млн и 40,822 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” меньше, чем “Куплю” (47 и 38), максимальный курс продажи доллара 25,45 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 25,29-25,30 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 57 активных заявок по доллару на сумму более 80, 425 млн грн, которые распределились следующим образом:

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:25,4000 – 2 22225,3000 – 10 00025,3000 – 111 11125,2600 – 22 00025,2600 – 35 00025,2500 – 30 00025,2500 – 30 00025,2500 – 24 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

25,2000 – 5 000

25,2500 – 5 000

25,2700 – 15 000

25,2700 – 20 000

25,2700 – 20 000

25,2700 – 5 000

25,2700 – 20 000

25,2700 – 8 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 25,2979 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 25,2451 грн.



*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.