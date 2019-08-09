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Испанцы представили прототип одноместного аэротакси (видео)

Испанцы представили прототип одноместного аэротакси (видео)

Испанская компания Tecnalia представила прототип аэротакси, которое не нуждается в пилоте.

Об этом говорится в пресс-релизе предприятия.

Машина, представляющая собой аэродинамическую кабину размером 1,8 на 2 метра, оснащенную дверью-окном и 16 пропеллерами, размещенными на четырех выносных консолях, предназначена для перевозки одного человека или груза массой до 150 кг.

Как сообщается, прототип разработан для полетов на дистанцию до 15 км, при этом само путешествие займет примерно 15 минут. Предполагается, что скорость аэротакси будет составлять 90 км/ч, а высота полета — от 100 до 300 метров в зависимости от местного законодательства.

Поскольку решение садится и взлетает вертикально, ему достаточно посадочной площадки размером с место на автопарковке, указывают инженеры. Кроме того, аппарату будут нестрашны неблагоприятные погодные условия, такие как сильный ветер и дождь.

Наладить выпуск коммерческих образцов аэротакси Tecnalia планирует до конца 2024 года.

По материалам ITC.ua
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