Нацбанк изменит порядок открытия и закрытия счетов клиентов банков

Национальный банк Украины намерен урегулировать ряд вопросов, связанных с порядком открытия и закрытия счетов клиентов банков в соответствии с требованиями Кодекса Украины по процедурам банкротства.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Что планируют изменить:

1. Установить порядок:

открытия банками специального счета для осуществления управляющим санацией процедуры санации должника – юридического лица;

открытие банками специального/отдельного счета для осуществления арбитражным управляющим процедуры реструктуризации долгов/погашения долгов должника – физического лица (физического лица-предпринимателя);

открытие счетов субъектам хозяйствования, которые не имеют счетов в этом банке, на основании представленных его представителем с помощью средств информационных, телекоммуникационных, информационно-телекоммуникационных систем заявления об открытии текущего счета в электронной форме, подписанного квалифицированной электронной подписью этого представителя;

закрытие банками текущих счетов физического лица-предпринимателя, который прекратил предпринимательскую деятельность;

осуществление банком изменения счетов клиента – физического лица, которое прекратило свою предпринимательскую деятельность и имеет остаток средств на счетах.

2. Определить требования к оформлению перечня лиц, которые согласно законодательству Украины имеют право распоряжаться счетом и подписывать расчетные документы.

3. Обязать юридических лиц-нерезидентов и представительства юридических лиц-нерезидентов в Украине уведомлять банк о внесении изменений в их регистрационные документы.