Нацбанк изменит порядок открытия и закрытия счетов клиентов банков

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Национальный банк Украины намерен урегулировать ряд вопросов, связанных с порядком открытия и закрытия счетов клиентов банков в соответствии с требованиями Кодекса Украины по процедурам банкротства.
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
Что планируют изменить:
1. Установить порядок:
2. Определить требования к оформлению перечня лиц, которые согласно законодательству Украины имеют право распоряжаться счетом и подписывать расчетные документы.
3. Обязать юридических лиц-нерезидентов и представительства юридических лиц-нерезидентов в Украине уведомлять банк о внесении изменений в их регистрационные документы.
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