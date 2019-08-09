Правительство хочет вернуть право назначать и увольнять главу "Нафтогаза"

Верховный суд принял к рассмотрению кассационную жалобу Кабинета Министров на решение судов предыдущих инстанций, которые лишили правительство права назначать и увольнять главу и членов правления НАК “Нафтогаз Украины” в обход наблюдательного совета.

Об этом говорится в решении суда.

“Открыть кассационное производство по кассационной жалобе Кабинета Министров на решение Окружного административного суда и постановление Шестого апелляционного административного суда Киева об обеспечении иска по данному делу”, – говорится в тексте решения суда.

Речь идет о постановлении Кабмина №226 от 6 марта 2019 года.

В марте Кабинет Министров внес изменения в устав НАК “Нафтогаз Украины”, наделив собрание акционеров полномочиями на избрание и увольнение председателя и членов правления без представления наблюдательного совета.