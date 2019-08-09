0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 61 0

Правительство хочет вернуть право назначать и увольнять главу "Нафтогаза"

Правительство хочет вернуть право назначать и увольнять главу "Нафтогаза"

Верховный суд принял к рассмотрению кассационную жалобу Кабинета Министров на решение судов предыдущих инстанций, которые лишили правительство права назначать и увольнять главу и членов правления НАК “Нафтогаз Украины” в обход наблюдательного совета.

Об этом говорится в решении суда.

“Открыть кассационное производство по кассационной жалобе Кабинета Министров на решение Окружного административного суда и постановление Шестого апелляционного административного суда Киева об обеспечении иска по данному делу”, – говорится в тексте решения суда.

Речь идет о постановлении Кабмина №226 от 6 марта 2019 года.

В марте Кабинет Министров внес изменения в устав НАК “Нафтогаз Украины”, наделив собрание акционеров полномочиями на избрание и увольнение председателя и членов правления без представления наблюдательного совета.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.