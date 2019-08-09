Банк NatWest будет выполнять банковские операции через Google Assistant

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Британский банк NatWest (National Westminster Bank) тестирует голосовой банкинг, который позволит его клиентам осуществлять различные банковские операции через голосового помощника Google Assistant.
Об этом сообщила пресс-служба банка.
В тестировании, которое продлится 3 месяца, примут участие около 500 клиентов банка.
«В пилотной версии системы будет использоваться инновационная голосовая технология, позволяющая клиентам осуществлять банковские операции через Google-помощник на умной колонке Google Home или смартфоне», – рассказали в пресс-службе банка.
Сначала пользователи смогут осуществить только восемь действий, например, узнать баланс, данные о последних транзакциях и отложенные операции. Ответы будут поступать от банка в устной форме, а при запросе с телефона – также появляться на экране.
NatWest обещает, что в будущем клиенты смогут осуществлять с помощью голосового помощника многие другие операции – переводить деньги, оплачивать счета и др..
Для доступа к счету клиентам банка нужно будет произнести две цифры из нового четырехзначного пароля, отличающегося от PIN-кода карты и действующего только для голосовых операций со счетом.
В NatWest пообещали, что Google не будет хранить данные о паролях пользователей.
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