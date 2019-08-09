0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 46 0

Банк NatWest будет выполнять банковские операции через Google Assistant

Банк NatWest будет выполнять банковские операции через Google Assistant

Британский банк NatWest (National Westminster Bank) тестирует голосовой банкинг, который позволит его клиентам осуществлять различные банковские операции через голосового помощника Google Assistant.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

В тестировании, которое продлится 3 месяца, примут участие около 500 клиентов банка.

«В пилотной версии системы будет использоваться инновационная голосовая технология, позволяющая клиентам осуществлять банковские операции через Google-помощник на умной колонке Google Home или смартфоне», – рассказали в пресс-службе банка.

Сначала пользователи смогут осуществить только восемь действий, например, узнать баланс, данные о последних транзакциях и отложенные операции. Ответы будут поступать от банка в устной форме, а при запросе с телефона – также появляться на экране.

NatWest обещает, что в будущем клиенты смогут осуществлять с помощью голосового помощника многие другие операции – переводить деньги, оплачивать счета и др..

Для доступа к счету клиентам банка нужно будет произнести две цифры из нового четырехзначного пароля, отличающегося от PIN-кода карты и действующего только для голосовых операций со счетом.

В NatWest пообещали, что Google не будет хранить данные о паролях пользователей.

По материалам Mind
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.