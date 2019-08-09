Банк NatWest будет выполнять банковские операции через Google Assistant

Британский банк NatWest (National Westminster Bank) тестирует голосовой банкинг, который позволит его клиентам осуществлять различные банковские операции через голосового помощника Google Assistant.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

В тестировании, которое продлится 3 месяца, примут участие около 500 клиентов банка.

«В пилотной версии системы будет использоваться инновационная голосовая технология, позволяющая клиентам осуществлять банковские операции через Google-помощник на умной колонке Google Home или смартфоне», – рассказали в пресс-службе банка.

Сначала пользователи смогут осуществить только восемь действий, например, узнать баланс, данные о последних транзакциях и отложенные операции. Ответы будут поступать от банка в устной форме, а при запросе с телефона – также появляться на экране.

NatWest обещает, что в будущем клиенты смогут осуществлять с помощью голосового помощника многие другие операции – переводить деньги, оплачивать счета и др..

Для доступа к счету клиентам банка нужно будет произнести две цифры из нового четырехзначного пароля, отличающегося от PIN-кода карты и действующего только для голосовых операций со счетом.

В NatWest пообещали, что Google не будет хранить данные о паролях пользователей.