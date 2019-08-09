0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 62 0

Индекс аргентинской биржи упал на 30%

Индекс аргентинской биржи упал на 30%

Вслед за курсом национальной валюты в Аргентине упали и акции большинства компаний. Причиной стала публикация результатов праймериз, по итогам которых фаворитом выборов стал оппозиционер Альберто Фернандес.

Читайте также: Для уклонения от налогов украинские биржи провели фиктивных операций на 20 млрд грн

Аргентинский фондовый индекс, который в начале торгов на бирже в Буэнос-Айресе превышал 44000 пунктов, по ходу торговой сессии упал более чем на 30%. На минимуме он составлял 27450 пунктов. К концу торгов ситуация стабилизировалась, однако в итоге S&P Merval оказался на уровне 27530 пунктов.

Курс национальной валюты песо по ходу торгов также падал на 30% – с 45 до 65 песо за доллар США. Однако на валютном рынке ситуация в какой-то момент изменилась, и итоговое снижение составило 15%.

Инвесторы опасаются, что оппозиционер Фернандес (а его поддержка населением составляет более 47%) отойдет от “рыночной” политики действующего президента страны Макри и вернется к жесткому контролю над валютным рынком и движением капитала.

По материалам CNBC
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.