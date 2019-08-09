Индекс аргентинской биржи упал на 30%

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Вслед за курсом национальной валюты в Аргентине упали и акции большинства компаний. Причиной стала публикация результатов праймериз, по итогам которых фаворитом выборов стал оппозиционер Альберто Фернандес.
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Аргентинский фондовый индекс, который в начале торгов на бирже в Буэнос-Айресе превышал 44000 пунктов, по ходу торговой сессии упал более чем на 30%. На минимуме он составлял 27450 пунктов. К концу торгов ситуация стабилизировалась, однако в итоге S&P Merval оказался на уровне 27530 пунктов.
Курс национальной валюты песо по ходу торгов также падал на 30% – с 45 до 65 песо за доллар США. Однако на валютном рынке ситуация в какой-то момент изменилась, и итоговое снижение составило 15%.
Инвесторы опасаются, что оппозиционер Фернандес (а его поддержка населением составляет более 47%) отойдет от “рыночной” политики действующего президента страны Макри и вернется к жесткому контролю над валютным рынком и движением капитала.
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