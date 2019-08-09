ГФС доначислила черкасскому облавтодору 20 млн грн налогов

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Контрольно-проверочными мероприятиями установлено занижение доходов дочерним предприятием “Черкасский облавтодор” ОАО “Государственная автомобильная компания “Автомобильные дороги Украины” и, как следствие, – занижение налогов. По результатам проверки доначислено налогов на сумму более 20 млн грн.
Об этом сообщает Офис крупных налогоплательщиков ГФС.
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Правильность определения сумм налогов контролирующим органом подтверждена 7 августа Шестым апелляционным административным судом по делу об обжаловании результатов плановой проверки ГП “Черкасский облавтодор” ОАО “ГАК “Автомобильные дороги Украины”. Решение суда вступило в законную силу.
В феврале текущего года Запорожским окружным административным судом была поддержана позиция Офиса по увеличению ГП “Запорожский облавтодор” ОАО “ГАК “Автомобильные дороги Украины” суммы налога на 13,8 млн грн, которая была занижена предприятием в результате искусственного формирования низкой цены выполнения работ.
Единственными исполнителями по предоставлению услуг по управлению и ремонту автодорог по заказу региональных служб автодорог выступают облавтодоры.
Из 120 тысяч километров дорог местного значения, которые есть в Украине, более-менее приведены в порядок только несколько тысяч. Это при том, что финансирование дорожных работ (как на государственных, так и на местных автострадах) от года к году увеличивается.
В этом году на ремонт и реконструкцию дорог местного значения была выделена значительная часть средств Дорожного фонда (35%). Всего на данное направление государство направило около 15 млрд грн.
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