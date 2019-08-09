0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 55 0

ГФС доначислила черкасскому облавтодору 20 млн грн налогов

ГФС доначислила черкасскому облавтодору 20 млн грн налогов

Контрольно-проверочными мероприятиями установлено занижение доходов дочерним предприятием “Черкасский облавтодор” ОАО “Государственная автомобильная компания “Автомобильные дороги Украины” и, как следствие, – занижение налогов. По результатам проверки доначислено налогов на сумму более 20 млн грн.

Об этом сообщает Офис крупных налогоплательщиков ГФС.

Читайте также: В Укравтодоре назвали топ-5 худших дорог Украины

Правильность определения сумм налогов контролирующим органом подтверждена 7 августа Шестым апелляционным административным судом по делу об обжаловании результатов плановой проверки ГП “Черкасский облавтодор” ОАОГАК “Автомобильные дороги Украины”. Решение суда вступило в законную силу.

В феврале текущего года Запорожским окружным административным судом была поддержана позиция Офиса по увеличению ГП “Запорожский облавтодор” ОАОГАК “Автомобильные дороги Украины” суммы налога на 13,8 млн грн, которая была занижена предприятием в результате искусственного формирования низкой цены выполнения работ.

Единственными исполнителями по предоставлению услуг по управлению и ремонту автодорог по заказу региональных служб автодорог выступают облавтодоры.

Из 120 тысяч километров дорог местного значения, которые есть в Украине, более-менее приведены в порядок только несколько тысяч. Это при том, что финансирование дорожных работ (как на государственных, так и на местных автострадах) от года к году увеличивается.

В этом году на ремонт и реконструкцию дорог местного значения была выделена значительная часть средств Дорожного фонда (35%). Всего на данное направление государство направило около 15 млрд грн.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Фискальная служба
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.