Двери Центрального железнодорожного вокзала Киева отремонтируют за 3,5 млн грн

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АО “Укрзализныця” планирует потратить более 3,5 млн грн на реставрацию 26 дверей Центрального железнодорожного вокзала Киева.
По информации Dozorro, тендер на выполнение работ выиграло ООО “Ассор Групп”, зарегистрированное 8 месяцев назад. Фирма запросила за свои услуги 3,57 млн грн ($120 тысяч). Ранее она не имела никаких государственных контрактов.
В среднем реставрация одной двери обойдется около 138 тысяч грн ($5,5 тысяч). За такую сумму в них будут шпаклевать трещины, заменят поврежденные элементы, будут фрезеровать поврежденные элементы полотна и вклеивать древесину, заменят латунные пластины и выполнят другие восстановительные работы при необходимости.
“Ассор Групп” зарегистрирована в жилом многоэтажном доме по улице Бориса Гмыри, 9 в Киеве. Владелицей является Елена Антипова из города Счастье Луганской области, находящегося на линии разграничения.
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