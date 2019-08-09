Двери Центрального железнодорожного вокзала Киева отремонтируют за 3,5 млн грн

АО “Укрзализныця” планирует потратить более 3,5 млн грн на реставрацию 26 дверей Центрального железнодорожного вокзала Киева.

По информации Dozorro, тендер на выполнение работ выиграло ООО “Ассор Групп”, зарегистрированное 8 месяцев назад. Фирма запросила за свои услуги 3,57 млн грн ($120 тысяч). Ранее она не имела никаких государственных контрактов.

В среднем реставрация одной двери обойдется около 138 тысяч грн ($5,5 тысяч). За такую сумму в них будут шпаклевать трещины, заменят поврежденные элементы, будут фрезеровать поврежденные элементы полотна и вклеивать древесину, заменят латунные пластины и выполнят другие восстановительные работы при необходимости.

“Ассор Групп” зарегистрирована в жилом многоэтажном доме по улице Бориса Гмыри, 9 в Киеве. Владелицей является Елена Антипова из города Счастье Луганской области, находящегося на линии разграничения.