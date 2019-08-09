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Жителям многоэтажек разрешили заключать коллективные договора на жилкомуслуги

Жителям многоэтажек разрешили заключать коллективные договора на жилкомуслуги

Кабинет Министров Украины утвердил Правила предоставления услуг по централизованному водоснабжению и водоотведению.

Об этом сообщается на сайте Кабмина.

Как отмечается, правила будут регулировать отношения между субъектами хозяйствования, которые осуществляют хозяйственную деятельность по централизованному водоснабжению и водоотводу, и потребителями этих услуг.

Решение принято в соответствии с требованиями новой редакции Закона Украины «О жилищно-коммунальных услугах».

«В соответствии с пунктами 1 и 2 части первой статьи 4 Закона Украины «О жилищно-коммунальных услугах» Кабинет Министров Украины постановляет», – говорится в сообщении.

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В соответствии с этим законом, Кабмин постановил утвердить прилагаемые:

  • правила предоставления услуг по централизованному водоснабжению и водоотведения;
  • типовой договор с индивидуальным потребителем о предоставлении услуг по централизованному водоснабжению и водоотведению (с обслуживанием внутридомовых систем);
  • типовой договор с индивидуальным потребителем о предоставлении услуг по централизованному водоснабжению и водоотведению (без обслуживания внутридомовых систем);
  • типовой договор с индивидуальным потребителем в здании, помещения которого являются самостоятельными объектами недвижимого имущества, о предоставлении услуг по централизованному водоснабжению и водоотведению;
  • типовой договор с коллективным потребителем о предоставлении услуг по централизованному водоснабжению и водоотведению;
  • типовой коллективный договор о предоставлении услуг по централизованному водоснабжению и водоотведению.
По материалам Finance.UA
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