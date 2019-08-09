Жителям многоэтажек разрешили заключать коллективные договора на жилкомуслуги

Кабинет Министров Украины утвердил Правила предоставления услуг по централизованному водоснабжению и водоотведению.

Об этом сообщается на сайте Кабмина.

Как отмечается, правила будут регулировать отношения между субъектами хозяйствования, которые осуществляют хозяйственную деятельность по централизованному водоснабжению и водоотводу, и потребителями этих услуг.

Решение принято в соответствии с требованиями новой редакции Закона Украины «О жилищно-коммунальных услугах».

«В соответствии с пунктами 1 и 2 части первой статьи 4 Закона Украины «О жилищно-коммунальных услугах» Кабинет Министров Украины постановляет», – говорится в сообщении.

В соответствии с этим законом, Кабмин постановил утвердить прилагаемые: