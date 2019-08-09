Жителям многоэтажек разрешили заключать коллективные договора на жилкомуслуги

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Кабинет Министров Украины утвердил Правила предоставления услуг по централизованному водоснабжению и водоотведению.
Об этом сообщается на сайте Кабмина.
Как отмечается, правила будут регулировать отношения между субъектами хозяйствования, которые осуществляют хозяйственную деятельность по централизованному водоснабжению и водоотводу, и потребителями этих услуг.
Решение принято в соответствии с требованиями новой редакции Закона Украины «О жилищно-коммунальных услугах».
«В соответствии с пунктами 1 и 2 части первой статьи 4 Закона Украины «О жилищно-коммунальных услугах» Кабинет Министров Украины постановляет», – говорится в сообщении.
В соответствии с этим законом, Кабмин постановил утвердить прилагаемые:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Пешеходные переходы в Украине оборудуют новой технологией13 ч. назад - 2611 14
Области с самым плохим качеством газа (инфографика)5 ч. назад - 1704 6
В Украине уже более 63 тысяч айтишников (инфографика)6 ч. назад - 1528 5
Перечень льгот для многодетных семей возрастет - законопроект8 ч. назад - 2575 4
Укрзализныця планирует повысить цены на пассажирские билеты7 ч. назад - 790 3
Сколько платят пенсионерам, желающим работатьВчера, 21:01 - 13035
НКЦБФР предупредила украинцев о новом финансовом "лохотроне"9 ч. назад - 11862 2
Кнопочный телефон Nokia 105 поступает в продажу (видео)17 ч. назад - 2925 1
В Италии ужесточили штраф за спасенных в море мигрантовВчера, 22:02 - 2853 3
Пешеходные переходы в Украине оборудуют новой технологией13 ч. назад - 2611 14
Huawei представила операционную систему Harmony OS09.08.2019, 14:10 - 609
Samsung представила свой флагман Galaxy Note 10 (фото)08.08.2019, 12:10 - 896
Австралийцы создали спортивный электрокар на солнечных батареях (фото)07.08.2019, 12:10 - 639 2
Открыт механизм биологического бессмертия29.07.2019, 15:46 - 7001 1
В Австралии состоялся первый автономный 5G-звонок25.07.2019, 16:10 - 2234