Суд перенес рассмотрение дела о признании недействительным договора купли-продажи ПриватБанка государству

Хозяйственный суд Киева 8 августа перенес рассмотрение дела о признании недействительным договора купли-продажи ПриватБанка на 3 сентября.

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Иск о признании недействительным договора купли-продажи этого банка от 21 декабря 2016 года, между Минфином и лицами, которые были на тот момент его акционерами, был подан экс-владельцем банка Игорем Коломойским и Triantal Investments Ltd.

Напомним, 7 мая Хозсуд отказал в ходатайстве ПриватБанка закрыть производство по этому делу. Однако суд удовлетворил ходатайство представителей Коломойского предоставить дополнительные доказательства, среди которых точное количество акций ПриватБанка, которые были проданы государству в процессе национализации.

По договору купли-продажи Коломойский продал ПриватБанк Министерству финансов за 1 гривну, так как на тот момент банк был с отрицательным капиталом.