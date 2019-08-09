0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 57 0

Суд перенес рассмотрение дела о признании недействительным договора купли-продажи ПриватБанка государству

Суд перенес рассмотрение дела о признании недействительным договора купли-продажи ПриватБанка государству

Хозяйственный суд Киева 8 августа перенес рассмотрение дела о признании недействительным договора купли-продажи ПриватБанка на 3 сентября.

Читайте также: Фонд госимущества продал Укртелефильм за 5,1 млн грн

Иск о признании недействительным договора купли-продажи этого банка от 21 декабря 2016 года, между Минфином и лицами, которые были на тот момент его акционерами, был подан экс-владельцем банка Игорем Коломойским и Triantal Investments Ltd.

Как погасить кредит в Приватбанке

Напомним, 7 мая Хозсуд отказал в ходатайстве ПриватБанка закрыть производство по этому делу. Однако суд удовлетворил ходатайство представителей Коломойского предоставить дополнительные доказательства, среди которых точное количество акций ПриватБанка, которые были проданы государству в процессе национализации.

По договору купли-продажи Коломойский продал ПриватБанк Министерству финансов за 1 гривну, так как на тот момент банк был с отрицательным капиталом.

По материалам НВ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.